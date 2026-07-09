“El Káiser de Michoacán” es el nuevo profe azteca

México, México, AFP.- México oficializó el nombramiento del exdefensor Rafael Márquez como el nuevo director técnico de la selección de fútbol, un relevo que estaba previsto tras la eliminación del país en el Mundial.

El ‘káiser’ Márquez, de 47 años, formó parte del cuerpo técnico del entrenador saliente, Javier Aguirre.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dijo en un comunicado que el histórico defensor con la selección mexicana y del FC Barcelona dará “continuidad al proyecto” que inició Aguirre en 2024, y que terminó con la derrota ante Inglaterra en los octavos de final de Norteamérica 2026.

Su designación busca también “fortalecer el desarrollo deportivo” de la selección y afrontar los próximos compromisos internacionales del equipo, indicó la FMF.

El primer compromiso oficial de Márquez será la Liga de Naciones de la Concacaf, a finales de 2026.

Márquez fue entrenador por cuatro años en las divisiones inferiores del fútbol español con el Real Alcalá y el Barcelona Atlètic. Es considerado un alumno sobresaliente de la escuela del FC Barcelona, caracterizada por la posesión del balón.

Como jugador brilló además con el AS Monaco de Francia, el Hellas Verona de Italia y New York Red Bulls de Estados Unidos. También en el Atlas de Guadalajara y el club León.