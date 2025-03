Sin temor a equivocarnos, debe ser uno de los tres futbolistas extranjeros más talentosos que llegaron al país en los últimos 20 años. Hablamos del uruguayo José Carlos Cancela, campeón nacional con Liberia y Herediano, siempre muy bien recordado por la afición del Saprissa. En la actualidad vive en México, donde ha desarrollado su carrera como entrenador. Se encuentra de visita en el país y atendió a Diario Extra para hablar sobre lo que más le apasiona.

¿Cuánto cambió el fútbol de la región en los últimos 20 años?

– Las formas de trabajo han cambiado muchísimo, el día a día de nosotros era muy diferente al actual, hoy hay muchas más armas e instrumentos para el jugador y los entrenadores para que el rendimiento sea óptimo. En la época nuestra, era muy diferente, no había tantas condiciones.

¿Tenía más mérito lo que se conseguía antes?

– Sí, antes uno buscaba al jugador con talento, ahora la mayoría de los entrenadores le ponemos, pero, antes se escogía al que tomaba buenas decisiones, al que se quitaba a un hombre. Hoy en el fútbol mundial parece que eso resta, porque si hace todo eso, se le pide que haga coberturas o que ayude defendiendo y le cuesta. Cada posición requiere un talento, estamos encasillando a los jugadores y cada vez el jugador con talento queda más rezagado.

¿Antes había más talento en el futbolista?

– Yo creo que había más libertades para el jugador, hoy en día se ha perdido un poco aquello de que había futbolistas que tenían un talento innato y las estructuras de juego les daban más facilidades tácticas para que jugaran. Hoy el futbol es más estructurado, nos basamos en movimientos y le pedimos un montón de cosas a los jugadores que en algún momento hace que pierdan la esencia de lo que sienten.

¿Dónde radica la diferencia entre la liga mexicana y la centroamericana?

– La diferencia es la calidad, y no es hablar mal de la liga tica. En estos años que me tocó trabajar en México, lo comprobé. Allá cualquiera compite, Necaxa le puede ganar al América o a Monterrey porque la parte económica va siempre ligada a la deportiva. De acuerdo con lo que vos tenés, es lo que vas a comprar para que te vaya bien. A mayor poder económico, más posibilidad de comprar calidad.

¿Esa calidad es lo que les termina dando esa alta intensidad?

– Sí, sin duda. Allá todos los equipos tienen las mismas herramientas, técnicamente, tácticamente, a nivel fisiológico, a nivel de infraestructura es muy pareja la liga. Todos los equipos tienen un poderío económico importante, juegan a la misma intensidad, lo que marca la diferencia es la calidad de los futbolistas que cada uno tiene.

¿Cómo ve a esta nueva Selección de Costa Rica?

– Por los nombres, las edades y las trayectorias, es una Selección a futuro, pero los tiempos no existen y hay exigencia desde ya. Los procesos a nivel Selección Mayor son complicados, porque hay que ganar para clasificar. Estoy seguro de que si Miguel Herrera confió en ellos es porque está seguro de que le pueden dar resultados inmediatos.

¿Cómo eran los equipos del Piojo que enfrentó en México?

– Me tocó enfrentarlo en varios clásicos Cruz Azul-América y en ese momento jugaba 4-3-3. La característica de cómo jugás te la dan los jugadores y en América tenía 1.000 variantes. No significa que no tenga una identidad. Por los jugadores que convocó, siento que apuesta por un juego dinámico, un modelo estructurado, pero hay que esperar. Es un técnico exitoso.

Aquí se pone cada vez más en duda a jugadores como Brandon Aguilera y Elías Aguilar. ¿Hoy cuesta más que un técnico apueste por un 10?

– Yo siempre voy a necesitar al 10 en cancha en mi equipo, porque va a llevar el peso del partido más allá de la estructura táctica que quiera, siempre hay lugar para un jugador que sabe leer un partido, que maneja los tiempos, que cobra bien la táctica fija, desde mi lugar, ese jugador no puede estar afuera nunca. Ahora, el cómo lo acomodo es otro tema. Si yo juego 4-3-3 o 4-2-3-1, puedo jugar con un contención y un mixto, le buscaré lugar al 10 detrás del punta o más al lado del contención. Más allá de que el fútbol haya cambiado y ahora sea más dinámico y se pide más recorrido, el 10 siempre tiene que estar.