El joven cantante emergente Saúl Carvajal, conocido artísticamente como “Zaú” y oriundo de Liberia, da un gran salto en su carrera al unir su talento con Los Ajenos.

Juntos grabaron la canción “Tamarindo”, un tema que fusiona la frescura del joven de 22 años con la experiencia y el estilo inconfundible de la experimentada banda costarricense. El joven talento participó recientemente en el Festival de la Canción con una composición original que había compuesto.

Allí, tuvo la fortuna de ser evaluado por LuisGa, vocalista y líder de Los Ajenos, quien quedó encantado con la frescura y ritmo del tema cumbiero.

“Me pareció curioso que fuera una cumbia en un festival de ese tipo, y de inmediato pensé en la banda que tiene un estilo similar. Hablé con el director del evento para que me ayudara a contactarlo y así unir nuestros talentos,” contó LuisGa con entusiasmo.