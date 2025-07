El Poder Ejecutivo no podrá volver a utilizar el simbolismo del jaguar durante actividades oficiales, ni tampoco los pines dorados que portan los jerarcas.

Esto luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) determinó que el uso del animal como emblema por parte del Gobierno puede interpretarse como una manifestación de beligerancia política. Así lo resolvieron por unanimidad las magistradas y magistrados en la resolución N.° 5037-E8-2025, emitida el 22 de julio, en respuesta a una consulta realizada por el propio Ejecutivo.

El pronunciamiento del TSE cobra relevancia luego de que el partido Motiva incluyera la figura del jaguar en su bandera oficial y completara su inscripción legal sin recibir objeciones. Para cuando se planteó la interrogante, el emblema ya tenía firmeza legal como símbolo de esa agrupación.

“Cualquier actuación de una autoridad de gobierno en la que se utilice ese distintivo como emblema podría considerarse un mensaje en favor de dicha agrupación, comprometiendo (de manera cierta, real, efectiva e inminente) el sentido de la restricción constitucional en vulneración flagrante del principio de neutralidad, con las severas consecuencias que ello implica”, subrayó el ente electoral.



También el pin distintivo que usan los jerarcas.

Chaves molesto

La noticia generó el malestar del presidente Rodrigo Chaves, quien desde su gira en Guanacaste aprovechó el momento para cuestionar la decisión del Tribunal.

“Insisten en taparme la boca a mí y a mis colegas, antes con una mordaza, ahora con un pin que ustedes compatriotas han acogido como la imagen de un nuevo espíritu nacional”, fustigó el mandatario. Lo que quieren es callarnos, impedirnos decirle a la gente lo que hemos hecho, hablar con ustedes, contarles la verdad”, agregó en tono eufórico.

Otra que lamentó la postura del TSE fue la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, quien calificó la medida como “de desesperación pura”.

“Como saben que el jaguar pegó entre la población porque es el símbolo de un animal fuerte y poderoso que defiende su territorio, entonces a toda costa quieren cortarle la cabeza. El rodriguismo ni siquiera va a correr con ese partido (Motiva), no veo por qué el Tribunal inclina la balanza, y como siempre, en contra de nosotros”, subrayó la legisladora.

A inicios de junio, la misma diputada pidió a los dirigentes de esa agrupación cambiar el jaguar de su bandera, pues advirtió que podría convertirse en un problema para que Chaves continuara utilizando esa imagen como símbolo de su Gobierno.

Los dirigentes de Motiva indicaron que no se iba a manifestar aún sobre el particular, hasta no analizar lo resuelto por el TSE.