El iPhone rastreado que destapó una red global de contrabando

Una extensa investigación policial en Londres culminó con el desmantelamiento de una gran banda criminal responsable del contrabando de más de 40.000 teléfonos inteligentes desde el Reino Unido hacia Hong Kong.

Esta información, confirmada por la BBC, marca como el mercado ilegal ha transformado el panorama delictivo en Londres.

Según se destaca, el número de robos de celulares en la ciudad casi se triplicó en los últimos años, teniendo un hurto cada 8 minutos.

Además, se menciona que el contrabando de teléfonos usados es “tan rentable” que algunos delincuentes han abandonado el tráfico de drogas para enfocarse únicamente en el robo de dispositivos inteligentes.

La demanda es impulsada por el atractivo de que estos celulares de contrabando tienen acceso libre a internet, lo que permite evadir la censura china.

Fines ilustrativos. Foto: Raquel Vargas.

Detalles:

La Escala del Crimen: La banda era responsable de casi la mitad de los robos de celulares registrados en Londres el año pasado. En total, se detuvieron a 18 personas.

La banda era responsable de casi la mitad de los robos de celulares registrados en Londres el año pasado. En total, se detuvieron a 18 personas. El Descubrimiento: La investigación inició cuando una persona asaltada logró rastrear su iPhone robado, ubicándolo en un depósito cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres.

La investigación inició cuando una persona asaltada logró rastrear su iPhone robado, ubicándolo en un depósito cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres. La Mercancía: La policía descubrió el dispositivo rastreado dentro de una caja que contenía otros 894 celulares robados, a punto de ser enviados a 10.000 km de distancia. También se hallaron más de 2.000 aparatos adicionales en casas vinculadas a los sospechosos.

La policía descubrió el dispositivo rastreado dentro de una caja que contenía otros 894 celulares robados, a punto de ser enviados a 10.000 km de distancia. También se hallaron más de 2.000 aparatos adicionales en casas vinculadas a los sospechosos. Las Ganancias: El margen de beneficio era masivo: los ladrones recibían hasta $400 por cada teléfono robado, mientras que estos mismos dispositivos se vendían en China por hasta $5.000.

El margen de beneficio era masivo: los ladrones recibían hasta $400 por cada teléfono robado, mientras que estos mismos dispositivos se vendían en China por hasta $5.000. Tácticas de Evasión: Durante el arresto de 2 hombres clave en las calles de Londres, se encontraron docenas de celulares en su vehículo. Algunos de estos dispositivos estaban envueltos en papel de aluminio, presumiblemente para evitar el rastreo.

La fuerte demanda de teléfonos con internet sin restricciones en China ha convertido el robo de teléfonos inteligentes en Londres en una operación criminal global extremadamente rentable.

La banda desmantelada utilizaba métodos sofisticados para la logística y el rastreo digital.