El iPhone rastreado que destapó una red global de contrabando

Una extensa investigación policial en Londres culminó con el desmantelamiento de una gran banda criminal responsable del contrabando de más de 40.000 teléfonos inteligentes desde el Reino Unido hacia Hong Kong.
Esta información, confirmada por la BBC, marca como el mercado ilegal ha transformado el panorama delictivo en Londres.
Según se destaca, el número de robos de celulares en la ciudad casi se triplicó en los últimos años, teniendo un hurto cada 8 minutos.
Además, se menciona que el contrabando de teléfonos usados es “tan rentable” que algunos delincuentes han abandonado el tráfico de drogas para enfocarse únicamente en el robo de dispositivos inteligentes.
La demanda es impulsada por el atractivo de que estos celulares de contrabando tienen acceso libre a internet, lo que permite evadir la censura china.
La fuerte demanda de teléfonos con internet sin restricciones en China ha convertido el robo de teléfonos inteligentes en Londres en una operación criminal global extremadamente rentable.
La banda desmantelada utilizaba métodos sofisticados para la logística y el rastreo digital.