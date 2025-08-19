El semestre aún no entra en su etapa más decisiva y las lesiones ya comienzan a ser un verdadero dolor de cabeza para Saprissa, que este lunes confirmó su sexta baja.

Se trata de Mariano Torres, quien sufrió molestias en ambos tobillos durante el partido ante Liberia y abandonó el campo. Aunque el club aún no ha confirmado la gravedad de la lesión, lo cierto es que el argentino no viajó a Panamá para enfrentar al Club Atlético Independiente. Desde el inicio de la temporada, Saprissa ha tenido que lidiar con múltiples lesiones. En la jornada inaugural David Guzmán abandonó el campo entre lágrimas debido a un desgarro muscular.

Óscar Duarte ni siquiera ha podido debutar en el semestre por una lesión sufrida durante la pretemporada. La seguidilla de lesiones abre la puerta a cuestionamientos sobre el manejo físico y la recuperación postpartido del plantel tibaseño.

El entrenador Paulo Wanchope ha salido en defensa del trabajo realizado en esta área, asegurando que es de alto nivel. “El trabajo físico en este club es muy bueno, excepcional. Tenemos a Carlos Villalobos, quien es un gran profesional y está a cargo de esa parte. Además, es uno de los mejores del país”, afirmó Wanchope.

Cabe recordar que el “Monstruo” ha tenido que disputar partidos del Torneo Nacional y de la Copa Centroamericana casi de forma simultánea, lo que ha implicado extensos traslados. Un ejemplo claro fue el más reciente: jugaron en Liberia, regresaron a San José y, luego, viajaron a Panamá para medirse al CAI.