Kevin Briceño alcanzó su octavo marco invicto del Campeonato Nacional en el pasado partido frente a Sporting, demostrando un gran nivel al proteger la meta brumosa en este Torneo de Apertura 2025.

“Bueno, yo eso lo he resaltado, el tema de las vallas invictas. Creo que es más un trabajo del equipo como tal: defendemos todos, atacamos todos. Obviamente, uno como portero, cada vez que termina un partido sin recibir gol, sale contento. Pero creo que lo atribuyo más al esfuerzo colectivo”, declaró Briceño en zona mixta.

El siguiente reto para el guardameta del cuadro de la Vieja Metrópoli será frenar los ataques del Olimpia de Honduras, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, este jueves 25 de setiembre a las 8:00 p.m.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador