La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) expresó su agradecimiento a los aficionados que viajaron hasta Managua para apoyar a La Sele el pasado viernes y que, pese a tener su entrada en mano, no lograron ingresar al estadio

En un gesto de solidaridad y reconocimiento por el esfuerzo de quienes recorrieron kilómetros y cruzaron fronteras para alentar con el corazón, la FCRF les extendió una invitación especial para asistir al próximo partido contra Haití como invitados del organismo

Para acceder a esta cortesía los aficionados deberán presentar la entrada física del partido ante Nicaragua sin romper y una foto del pasaporte con el sello de ingreso a territorio nicaragüense durante el mes de septiembre

El ingreso para este grupo será exclusivo por la Puerta Oeste del Estadio Nacional, la cual estará debidamente identificada para facilitar el acceso de los aficionados.