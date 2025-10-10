Buenos Aires, Argentina, AFP. – El vendedor callejero Diego Pasallo madrugó para ser el primero en despedir “con una fiesta” al entrenador Miguel Ángel Russo en la mítica Bombonera, donde Boca Juniors rindió homenaje a su fallecido director técnico.

Desde temprano, una larga fila de hinchas serpenteó frente a la sede del club xeneize para ingresar a la capilla ardiente y despedir a una de las grandes figuras del fútbol argentino, fallecida el miércoles a los 69 años.

De a grupos, hombres y mujeres de todas las edades, e incluso niños, desfilaron breves segundos frente al féretro donde los restos del laureado DT estaban arropados por las banderas de Boca Juniors y de Estudiantes de La Plata, el único club donde jugó.

“Miguel por Boca lo dio todo, como yo”, dijo Pasallo, de 34 años.

Tiene tatuado en el brazo derecho el escudo de Boca con la frase “De la cuna hasta el cajón”.

“Boca es pueblo y carnaval y vamos a despedirlo como los hinchas de Boca hacemos: con una fiesta”, dijo este vendedor ambulante, que encabezaba la fila vestido de pies a cabeza con el azul y amarillo del club.