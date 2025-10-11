Las palabras de la expresidenta Laura Chinchilla no pueden ser más claras: “lo que nos espera con el fentanilo, si no frenamos esto, es el verdadero infierno”. No es alarmismo. Es una advertencia basada en la devastadora experiencia de otras naciones.

El fentanilo representa un salto cualitativo en la crisis de drogas que el mundo enfrenta. Esta sustancia sintética, cien veces más potente que la morfina, tiene la capacidad de matar en minutos con dosis microscópicas.

A diferencia de la cocaína o la marihuana, el margen entre una dosis que genera el efecto buscado y una dosis letal es prácticamente inexistente. Peor aún, muchos consumidores ni siquiera saben que están ingiriéndola, ya que los narcotraficantes la mezclan con otras drogas para aumentar su potencia y sus ganancias.

En Estados Unidos, el fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte en personas de 18 a 45 años, superando incluso a los accidentes automovilísticos y los suicidios. Miles de familias han perdido a sus hijos, padres y hermanos por sobredosis accidentales. Hospitales colapsados, servicios de emergencia desbordados y comunidades enteras destrozadas son el saldo de esta epidemia. ¿Estamos preparados para enfrentar algo similar en nuestro país?

Lo que hace particularmente peligroso al fentanilo es su facilidad de producción. Como señala la expresidenta Chinchilla, estos grupos criminales “se pueden acomodar en la cocina de cualquier casa”. No se necesitan cultivos extensos ni rutas de tráfico complejas como con la cocaína. Con conocimientos básicos de química y precursores que pueden conseguirse en el mercado, cualquier organización criminal puede comenzar a producirlo localmente.

Esta característica convierte al fentanilo en una amenaza descentralizada y difícil de combatir.

Mientras que las autoridades pueden interceptar cargamentos de cocaína en puertos y aeropuertos, el fentanilo puede estar siendo sintetizado en cualquier vecindario, en cualquier momento. El subdirector del OIJ, Michael Soto, lo resume claramente: cuando llegue de forma industrial, será “muy complicado para el país, va a ser muy severo”.

Esta no es solo una responsabilidad del gobierno. Las empresas de seguridad privada, el sector educativo, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y las familias tienen un rol que jugar.

Costa Rica tiene una ventana de oportunidad que otros países no tuvieron. Podemos aprender de los errores ajenos y actuar preventivamente.