En la antesala del encuentro ante Costa Rica, Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa encendió la polémica al señalar antecedentes de decisiones arbitrales que afectaron al cuadro nicaragüense y pidió un manejo imparcial para el juego venidero.

Figueroa fue enfático al repasar lo ocurrido en un pasado encuentro frente a Guadalupe. Mencionó varias veces que por más que su equipo había sacado la victoria, habían sufrido varias injusticias por el referee de ese partido que era mexicano.

“¿Se acuerdan del partido con Panamá? El último partido que jugamos de eliminatoria ya estábamos clasificados. Moreno terminó con cinco puntos en su cabeza, Juan Barrera con cuatro puntos en su cara por dentro, y Christian Reyes no pudo continuar por la patada que le dieron. Ustedes me dicen que si no hemos tenido desfortunios con algunos arbitrajes, y claro que los hemos tenido, demasiados”, mencionó el estratega sudamericano.

El timonel chileno, hizo un llamado a la imparcialidad. Al referirse al árbitro designado, de apellido Marco Antonio Ortiz, señaló que lo conoce bien por su experiencia en la liga mexicana y subrayó que es un juez “muy criticado”. El técnico enfatizó que el colegiado no debe influir para ninguno de los dos lados en un choque crucial para ambas selecciones.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera