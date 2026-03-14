El 14 de marzo de 1926 quedó marcado como el día en que el tiempo se detuvo en el cañón del río Virilla.

A las 8:17 a.m., un estruendo metálico que se escuchó a kilómetros de distancia silenció el cauce del río. En un instante, lo que inició como una alegre peregrinación de fe se transformó en una escena dantesca que grabaría el nombre del “Puente Negro” en el corazón de una nación.

Una fe sobrepasada

La jornada comenzó con una misión clara: trasladar feligreses al “turno” de Cartago para recaudar fondos destinados al asilo de la vejez. El proyecto, impulsado por Monseñor Claudio Volio Jiménez, desató un fervor masivo que superó cualquier previsión logística de la Northern Railway Company.

El historiador y archivista de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Jafeth Campos, señala que el exceso fue temerario.

“Cada vagón estaba diseñado para 52 personas, pero se cree que aproximadamente un promedio de 130 personas viajaron en los vagones. El tren, aproximadamente con una capacidad de 300 personas, iba aproximadamente con 1000”, destacó Campos.

Al llegar a Heredia, se tomó una decisión que cambió el rumbo: por una cuestión de peso, los 3 vagones repletos de alajuelenses fueron colocados al final del convoy, mientras que los de Heredia se engancharon tras la locomotora.

A las 8:10 a.m., el tren abandonó Heredia. En su camino, pasó de largo por las estaciones de Río Segundo y Santa Rosa; el convoy iba a reventar y no podía detenerse.

Al acercarse al límite entre Heredia y San José, el trazado presentaba un desafío técnico para la época: curvas cerradas en un descenso pronunciado que desembocaba en el puente.

Campos indica que los testimonios coinciden en que el convoy viajaba a una velocidad excesiva.

El maquinista aceleró buscando impulso para la pendiente posterior, pero la física venció a la máquina. Los 3 primeros vagones cruzaron, pero la cola del tren entró a la curva con una inercia incontrolable. Los 3 últimos coches se descarrilaron: uno quedó incrustado en la estructura y 2 se precipitaron al vacío.

La catástrofe fue total. En Santo Domingo, el cura Francisco Mendoza suspendió la misa y pidió a todos que fueran a ayudar.

Las imágenes de la época muestran la magnitud del horror. Los cuerpos eran apiñados en la orilla del río y, debido al fuerte calor de marzo, los rescatistas cubrieron a los fallecidos con hojas de banano.

Costa Rica, con una población aproximada de medio millón, acababa de sufrir 248 muertes y 93 heridos en minutos.

Lecciones de un siglo

La tragedia del Virilla no fue un simple accidente; fue el resultado de la sobrecarga y la falta de control.

“La historia obviamente nos sirve para ir al pasado, entender lo que pasó y volver al presente con las enseñanzas”, destaca Campos.

Hoy, el Puente Negro sigue ahí, viendo pasar el tiempo, mientras el país recuerda la mañana más triste de su historia ferroviaria.