Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Durante 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registró más de un millón de consultas externas relacionadas con salud mental, un promedio de 2.805 atenciones diarias. Estas cifras ponen sobre la mesa la importancia del bienestar emocional, incluso dentro de los centros de trabajo.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) lanzó la primera edición de la campaña LaboralMente, una iniciativa que busca derribar seis mitos relacionados con la salud mental laboral y promover ambientes más saludables para las personas trabajadoras.

“Estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer la prevención, combatir mitos y promover entornos laborales donde las personas puedan buscar apoyo antes de llegar a una crisis”, expresó Ivannia Serrano, presidenta del Colegio.

Según datos citados por el equipo técnico de la campaña, las emergencias por trastornos mentales aumentaron un 44% en el periodo consignado por la organización. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se pierden 12.000 millones de días laborales en el mundo debido a la depresión y la ansiedad, lo que representa pérdidas de productividad cercanas a un billón de dólares.

¿Cuáles son los seis mitos?

La campaña pretende cambiar algunas creencias que persisten en los espacios laborales y que pueden dificultar que las personas busquen ayuda cuando la necesitan.

Entre ellas destacan:

Infografía: Basada en información del CPPCR

Un llamado a los patronos

Desde el Colegio señalan que proteger la salud mental no requiere necesariamente grandes inversiones. Acciones como dedicar 20 minutos a escuchar a los equipos, revisar las cargas laborales, capacitar a las jefaturas y establecer mecanismos de apoyo pueden marcar una diferencia.

“Una organización que invierte en la salud mental de las personas colaboradoras también invierte en sus resultados”, enfatizó Tatiana Castro, psicóloga laboral y vocera de la campaña.

Las personas interesadas pueden acceder a estos recursos mediante el sitio web www.laboralmente.net. Las organizaciones que requieran orientación profesional también pueden escribir al correo [email protected].

Redacción: Luis Diego Mora