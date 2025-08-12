La discusión del proyecto de jornadas 4-3 se ha convertido en un vergonzoso ejemplo de ineficiencia legislativa.

Costa Rica merece más. Merece una Asamblea Legislativa que funcione, que legisle con seriedad y que deje de convertir cada sesión en un espectáculo mediático lleno de gritos, insultos y faltas de respeto. El debate del proyecto de jornadas 4-3 ha expuesto lo peor de nuestro sistema parlamentario, transformando una iniciativa necesaria para la modernización laboral en una batalla campal que avergüenza a la democracia costarricense.

Tras un mes natural de discusión, los diputados apenas lograron votar 65 de las 2.564 mociones presentadas, un avance ridículo que refleja la disfuncionalidad institucional. Ahora enfrentan entre uno y cinco meses adicionales de votaciones en silencio, un proceso que podría extenderse hasta 2026 si continúan a este ritmo desesperante.

Esta parálisis es especialmente frustrante cuando existe una mayoría amplia que respalda la legislación. Sus opositores han preferido utilizar tácticas dilatorias, convirtiendo cada sesión en un ring de boxeo parlamentario donde prima el espectáculo sobre la responsabilidad legislativa.

Las constantes rupturas de quórum y las mociones sin fundamento han secuestrado un debate que debería haberse resuelto hace meses. Mientras tanto, miles de trabajadores costarricenses esperan una regulación que ya existe en la práctica, pero carece de marco jurídico adecuado.

El proyecto de jornadas 4-3 no es revolucionario ni experimental. Busca armonizar las jornadas laborales y los derechos fundamentales, beneficiando tanto al sector productivo como a los trabajadores. Esta modalidad ya opera informalmente en diversos sectores, pero requiere respaldo legal para garantizar protecciones laborales y mejorar la competitividad nacional.

La oposición argumenta preocupaciones válidas sobre fatiga laboral y oportunidades educativas, pero estos temas debieron haberse negociado constructivamente, no utilizados como armas de obstrucción parlamentaria. Los gritos e insultos han impedido incluso la votación de otros proyectos importantes, demostrando que esta crisis trasciende las jornadas 4-3.

Costa Rica necesita flexibilidad laboral para competir en mercados globales y atraer inversión. Mientras nuestros diputados pierden tiempo en teatralidades, otros países avanzan en modernización normativa que los posiciona mejor ante desafíos económicos contemporáneos.

La ciudadanía está cansada de este circo. Los costarricenses eligieron representantes para legislar, no para protagonizar reality shows parlamentarios. Es hora de que los diputados recuerden su responsabilidad constitucional y aprueben definitivamente este proyecto, dejando atrás la política del espectáculo.