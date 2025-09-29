Francisco Brenes Herrera

Colaborador

Saprissa logró obtener el liderato luego de vencer 2-1 al Cartaginés. El timonel morado, Vladimir Quesada, salió satisfecho con sus jugadores.

¿Qué tal el rendimiento?

“Creo que jugamos un gran partido y Cartaginés también, eso hace más meritorio nuestro triunfo, yo creo que fue un tiempo y medio para nosotros. Ellos hicieron muy bien las cosas en el segundo tiempo, pero hicieron un gran gol, que de alguna manera nos hizo reaccionar. Creo que al final el esfuerzo de los muchachos se reflejó en el marcador y fue justo”.

¿Cómo hacer que el equipo no resienta tanto el desgaste físico Mariano Torres?

“Creo que lo voy a contradecir, los números que nos tira el GPS sobre Mariano, probablemente es uno de los tres mejores en todos los apartados, en metros recorridos, aceleraciones y desaceleraciones, muestras lo que es Mariano Torres en un juego. Creo que es más algo colectivo, no es algo de una sola persona, en algún momento dejamos las posesiones largas del primer tiempo, pero hay que ver a quien tenemos enfrente.”