El equipo brumoso cumple al sacarle una gran faena a los Toros del Norte

Si alguien cerca del Aeropuerto Juan Santamaría, del parque de los mangos o de La Catedral esperaba que Cartaginés tuviera un traspié se quedó con las ganas. El cuadro brumoso cumplió con creces en el estadio José Rafael “Fello” Meza ante el San Carlos de Walter “Paté” Centeno, por la fecha 17. Los visitantes jugaron con un hombre menos al salir expulsado Jonathan McDonald al ‘8. Apenas al minuto 26 apareció el chileno Juan Carlos Darío Gaete que con jugada magistral recibe el balón cuando corría por la izquierda del ataque y pone el cuero en el ángulo superior izquierdo de la cabaña de los Toros del Norte.

Pero al 47 aparecería el exbrumoso Jeikel Venegas quien en cara a cara con el guardameta Kevin Briceño le gana la partida y pide disculpas a la afición del cuadro de la muy leal y noble.

Pero faltaba la cereza al pastel del argentino de un metro 93 centímetros, Elian Lanfranchi, quien marca tras un tiro de esquina. Estalla el “Fello” Meza y el Torneo Clausura se pone al rojo vivo.

Los blanquiazules salieron con Kevin Briceño, Randall Cordero, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Douglas López, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Suhander Zúñiga, Bernal Alfaro y Elian Lanfranchi, todos dirigidos por el técnico Amarini Villatoro.

Por su parte en San Carlos Walter Centeno puso a Mario González, Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Christian Martínez, Allen Guevara, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Gerardo Castillo, Jorman Aguilar, Jeikel Venegas y Jonathan McDonald.