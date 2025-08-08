El hallazgo de restos humanos en Guatuso, que podrían ser de Nelly Romero, mujer de 33 años y desaparecida desde el 6 de julio, causaron un dolor a la familia, pero a la vez un respiro, de poder dar sepultura a la joven madre.

Angélica Romero, hermana de Nelly, publicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales, para despedirse de su familiar, tras una angustia de un mes por la desaparición.

“Dios se llevó un parte de mi vida, pero él sabrá cuál fue su propósito, solo espero que esté con Él, para juzgar está Él, no nosotros, un poco más de pecadores en esta tierra, mi amor te voy a extrañar”, indicó.

La hermana ha sido la familiar que más ha estado buscando respuestas a la desaparición de Nelly, y quien tenía una relación más cercana con la madre de tres hijos.

“No sabes cuanto espero el día que Dios no vuelva a reunir para darte el abrazo que no te pude dar ese día, te amo y te amaré hasta mi último suspiro de vida, mi Nelly”, agregó.

A pesar de que hay tatuajes que podrían confirmar la identidad de Nelly Romero con los restos encontrados, las autoridades forenses se encuentran haciendo los análisis respectivos.