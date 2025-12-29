El “efecto sándwich” y los inhibidores: así operan los criminales en fin de año

Eventos masivos son aprovechados por delincuentes

Durante la época de fin e inicio de año, los delitos contra la propiedad registran un incremento significativo, alertaron autoridades del Ministerio Público durante el programa radial “Voces MP”.

Según explicó el fiscal David Padilla, jefe de la Fiscalía de Pavas, las celebraciones, compras y actividades masivas generan cambios en las rutinas y mayor distracción, lo que es aprovechado por los delincuentes.

“Hay conciertos, la gente visita mucho los bares, los centros comerciales, incluso los supermercados y los delincuentes aprovechan para ponerse detrás de la gente. Siguen a la persona, meten las manos en el bolsillo ahí con bastante rigurosidad, logran correr el zipper y sustraer los bienes que haya dentro”, explicó Padilla.

Entre las modalidades más comunes destacan el hurto por descuido, robos en parqueos, la tacha de vehículos y el uso de inhibidores electrónicos que bloquean el cierre automático de los automóviles.

“Se combinan varios factores que incrementan el riesgo, hay muchas actividades sociales, mayor circulación de personas, más consumo de licor, lo que provoca que la gente baje la guardia. A esto se suma el movimiento excesivo de dinero, en comparación con meses anteriores”, agregó.

El llamado “efecto sándwich”, donde dos personas rodean a la víctima para sustraerle pertenencias, robos en parqueos de centros comerciales y la tacha de vehículos, especialmente cuando los objetos de valor quedan visibles.

Uno de los aspectos que más alertó a las autoridades fue el uso de inhibidores electrónicos, un método relativamente nuevo mediante el cual los delincuentes bloquean la señal del cierre automático de los vehículos, haciendo creer a las víctimas que dejaron el automóvil asegurado cuando en realidad queda abierto.

En conciertos, ferias, playas y centros comerciales, los ladrones observan con paciencia, buscan bolsos abiertos, celulares a la vista y vehículos aparentemente asegurados.

“El consumo de licor reduce la percepción del riesgo”, explicó el criminólogo Cristian Quesada, quien señaló que no existe un perfil único del delincuente: se camufla, se adapta y actúa cuando la víctima baja la guardia.

Las autoridades insisten en disfrutar las fiestas sin descuidar la seguridad.