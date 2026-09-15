Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

En el marco de la conmemoración de los 205 años de Independencia de Costa Rica, la Torre Millenium, reconocida como la estructura más alta de El Salvador, vistió su fachada con los colores blanco, azul y rojo de la bandera costarricense durante la jornada festiva de este 15 de setiembre.

El homenaje lumínico, compartido por la Embajada de Costa Rica en El Salvador, representó un gesto de hermandad centroamericana que busca reafirmar los históricos lazos de amistad, diplomacia y cooperación que unen a los pueblos de Costa Rica y El Salvador.

La iniciativa fue recibida con orgullo por las autoridades diplomáticas y la comunidad costarricense en el exterior, destacando el agradecimiento al pueblo salvadoreño por sumarse a las celebraciones patrias de la región con un efusivo «¡Viva Costa Rica! ¡Viva nuestra Independencia!».