–Doctor, ¿usted ha tenido un ataque de pánico alguna vez? –me preguntó un paciente, como para corroborar si en realidad lo entendía, si era cierto que me congraciaba con su malestar.

–Hasta la fecha no he tenido un ataque de pánico, pero por lo que he escuchado a lo largo de todos estos años, creo entender bien el malestar que se vive durante esos eventos –contesté, asumiendo, con la empatía de quien cree que conoce pero nunca ha estado ahí, del otro lado del sufrimiento.

No imaginaba que un par de semanas después, durante un procedimiento nasal que tenía pendiente de realizar, viviría la experiencia. El otorrinolaringólogo, amigo de años, bien hizo en advertirme del malestar que experimentaría, aunque admito que minimicé lo que estaba por sentir.

–Se te va a acelerar el corazón un poco, y podría ser que sintás que te vas a desmayar –me dijo antes de aplicarme la epinefrina nasal, un anestésico que tiene el efecto secundario de inducir estos cuadros.

Lo primero fue falta de aire: por más que inhalaba no me llegaba el oxígeno. Me aferré a la silla porque también me empecé a marear y en algún momento pensé que me iría de bruces hacia el frente. Y luego el corazón acelerado, las palpitaciones que me querían expulsar el corazón por la garganta, y el convencimiento –a pesar de la explicación recién recibida– de que podría sufrir un infarto y que moriría en ese instante. En realidad, qué sabría mi amigo de cómo estaba mi salud cardiovascular, ¿sería que las evaluaciones médicas de rutina se habían equivocado y que no me encontraba tan bien de salud como me hicieron creer? De poco me servían los esfuerzos para ordenar los pensamientos, propios de algunas terapias en las que me he entrenado y que intento poner en práctica con los pacientes.

Fueron segundos que se hicieron eternos. Transcurrido ese tiempo, no sé cuánto, empecé a sentir que el alma me volvía al cuerpo, que podía ordenar la mente, y que tal vez no moriría ese día.

–¿Ya te diste cuenta lo que siento cuando me agarran los ataques de pánico? –me dijo mi amigo con su característico humor.

Y sí, ese día comprendí que a pesar de tantas narraciones presenciadas, de toda la escucha genuina que había practicado, de conocerme al dedillo cómo se desarrolla ese malestar y su descripción en los libros de psiquiatría, no tenía una claridad real del dolor emocional ni del desgate que pueden llegar a representar.

Ahora, ya desde otro lugar, deseo expresar mi empatía más genuina con quien ha tenido un ataque de pánico. Estoy claro que se trata de circunstancias reales en donde nuestro cuerpo responde bajo un estado de emergencia muy intenso, quizás de forma desbordada y hasta desorganizada. Usualmente se presenta en personas que están viviendo un estrés importante, en particular si durante su historia de vida se han enfrentado situaciones complejas, pero esto podría no ser tan evidente para quien lo sufre. En esos mismos contextos algunos medicamentos, estimulantes como el café o bebidas energéticas, o ciertas enfermedades físicas podrían propiciarlos.

Lo importante en todo caso es que no se trata de un asunto de “debilidad” –como a veces se dice de forma simplona–, sino de una respuesta “desordenada” al estrés. Afortunadamente existen acciones que cuentan con una buena evidencia científica para su control, y más importante aún, para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, si este es su caso, esta es una invitación para buscar ayuda. Las cosas podrán estar mejor así.