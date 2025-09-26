La selección mayor de Costa Rica juega el 9 de octubre en San Pedro Sula, Honduras y el 13 recibe a Nicaragua. Estamos obligados a sumar de a tres. Mucho se ha dicho del posible llamado de veteranos a la Sele, sin embargo el técnico Miguel Herrera la tiene clara. Así lo expresó en el espacio Jorge Ramos y su banda.

¿Quieren imponerle jugadores de la vieja guardia?

El día que un directivo me diga que tengo que poner un jugador por obligación y yo no estoy convencido de traerlo, ese día me voy de la selección. De selección o de equipo. Me senté con ellos y les dije estoy abierto a escuchar a todo el mundo, pero la decisión final la tengo yo. Si no es así busquen otra gente porque no soy yo el indicado. No voy a decir el día de mañana que no lo conseguí porque fulanito me dijo o le hice caso a zutanito. Si clasificamos debería decir que fue por otra persona. Prefiero no dirigir a que alguien me imponga a alguien.

¿Le recomendaron alguno?

No, porque yo he dicho que no le ha cerrado la puerta a nadie. Fui a buscar a Keylor Navas. Si los tengo que llamar los voy a llamar. Si un jugador llega es porque lo necesita el equipo. Soy un tipo de una sola idea. Escucho a toda la gente, pero la decisión final la tomo yo.

¿Cabe alguno de la vieja guardia en su convocatoria?

Cabe sin ninguna duda. No le he cerrado las puertas a nadie. Voy a traer a los mejores en el mejor momento. Que digan misa, no me importa, voy a trabajar para que los muchachos consigan el éxito.

¿Cómo está el ambiente?

Hubo una reunión que hice, como las que cada vez que termina una fase. Me junté con ellos para darles los informes. No era una reunión de lo que todo el mundo hablaba. A veces los números son fríos, hubiéramos querido tener 6 puntos o mínimo 4 en este primer pasaje de la fecha FIFA. Tenemos 2 pero dependemos de nosotros. En partidos oficiales, en los 90 minutos, no hemos perdido desde que agarré la selección. Las eliminatorias ponen nervioso a todo el mundo pero son los medios, como en todo lado del mundo. Estoy trabajando, no conozco otra forma para lograr los objetivos.

¿La presión en Costa Rica es distinta a la de México?

En verdad, todavía no está cerca de México. Hay presión, reitero, como en todos lados. Los medios presionan y les contesto a todos. Desde 1989 tengo el mismo teléfono. Cuando me buscan contesto y le doy su lugar a la jefa de prensa de cada lugar. Aquí no han querido que asista a los programas, pero es bronca de ellos. Si me invitan voy, porque no tengo problema de darle la cara a nadie.