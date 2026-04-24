La criminalidad en Costa Rica evoluciona con el paso de los años, así como las armas que utilizan para cometer sus crímenes.

Tras el histórico decomiso de un “mini ejército”, principalmente de armas AR-15, en La Guácima de Alajuela, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene una vigilancia crítica sobre un fenómeno que, según el director interino, Michael Soto, no desaparecerá mientras persista la demanda de las estructuras criminales.

Un mercado que se regenera

A pesar de golpes contundentes a grupos como el del “Caso Traición” (una estructura caribeña), el jerarca reconoce que el fenómeno está “latente”.

Después de encontrar las armas en La Guácima, las autoridades policiales también decomisaron un cargamento en un autobús que se dirigía a Limón.

El mercado ilegal se alimenta de armas que ingresan al país desarmadas, camufladas como chatarra o repuestos de vehículos, para ser ensambladas localmente. Estas armas “caseras” carecen de números de serie, lo que dificulta su rastreo. Además, se ha detectado el uso de aditamentos como los “switches”, que convierten pistolas convencionales en armas de repetición, y cargadores extendidos.

Preparación ante el riesgo de bajas

El OIJ ha enfatizado que sus equipos cuentan con entrenamiento internacional y capacitación de alto nivel. Sin embargo, la potencia de los fusiles AR-15 (calibre 5.56 mm) representa una amenaza que los chalecos antibalas actuales no pueden neutralizar por completo en todas las partes del cuerpo.

“Todos los cuerpos de policía tienen sus chalecos, sus cascos, están entrenando constantemente. El equipo táctico de nosotros es un equipo táctico de muy alto nivel, entrenamientos constantes, capacitación internacional, etc, pero esto no exime a que ese tipo de armas con ese nivel de potencia en algún momento pueda producir en un enfrentamiento lesiones a nuestros oficiales, porque hay partes del cuerpo que un chaleco no las cubre”, dijo Soto.

Ante esta realidad, la institución ha tomado decisiones operativas drásticas: