Tras mucho tiempo de ausencia, Anthony Contreras está de regreso en la Selección Nacional y una estadística respalda por completo su convocatoria.



El delantero suma seis goles en los últimos cinco partidos, números que lo colocan como uno de los atacantes costarricenses en mejor momento con su club.



De hecho, este sábado volvió a hacerse presente en el marcador durante la goleada 6-2 de su equipo, el Riga FC, frente al Supernova. Su anotación llegó en la recta final del compromiso, exactamente al minuto 89’.