En la previa del compromiso entre Cartaginés y Olimpia, un dato relacionado con series internacionales inclina la balanza a favor del equipo catracho.

En el juego de ida, fue Olimpia quien salió victorioso con un marcador de 1-2, lo que obliga al Cartaginés a buscar la épica esta noche en la casa del “León Centroamericano”.

No obstante, la estadística indica que en 24 ocasiones Olimpia llegó con ventaja al partido de vuelta en series de ida y vuelta, y en 20 de ellas logró avanzar.

Es decir, el 80% de las veces que Olimpia ganó el primer partido, terminó sellando su clasificación. Por ello, Cartaginés intentará romper con ese sólido historial del cuadro hondureño y obtener el boleto a las semifinales de la competencia.