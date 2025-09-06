El Curubito Internacional se consagró como el Mejor Programa Deportivo de la Televisión Latinoamericana en los Premios Monitor 2025.

Esta es una producción independiente dedicada a la pasión del fútbol y su impacto cultural en América Latina, la cual fue galardonada en la sesión en Barranquilla.

Este programa se transmite de lunes a jueves a las 10 p.m. y los domingos a las 7 p.m. por Extra TV.

“Este reconocimiento no solo valida el esfuerzo de un equipo comprometido con la excelencia narrativa, sino que también destaca el poder de las voces independientes en el ecosistema mediático actual”, señaló la producción del espacio deportivo.

Tras recibir el premio, el programa anunció una nueva etapa en donde se trabaja en una serie de especiales que explorarán el fútbol como lenguaje universal, con colaboraciones internacionales, nuevos formatos interactivos y una apuesta aún más audaz por la innovación digital.

“El galardón recibido en Barranquilla no es un punto de llegada, sino un trampolín hacia una narrativa más global, más íntima y más poderosa. Agradecemos a nuestra audiencia por su fidelidad, a los Premios Monitor por este honor, y a todos los que creen que el fútbol es mucho más que un deporte: es una historia que merece ser contada con pasión, rigor y alma”, comentaron.