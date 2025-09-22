El Municipal Liberia recibió al cuadro de San Carlos en el marco de la fecha 10 del Torneo de Apertura 2025, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño. Los dirigidos por Walter Centeno, fieles a su estilo, comenzaron dominando los primeros 15 minutos del encuentro. Sin embargo, una mala secuencia de pases en el mediocampo terminó en una rápida transición ofensiva de los aurinegros, donde Keysher Fuller definió de gran manera ante la salida del guardameta sancarleño.

Los Toros del Norte intentaron igualar el marcador por todos los medios, pero la zaga liberiana y los constantes contragolpes mantuvieron bajo control la posesión y las intenciones ofensivas del conjunto de “Paté” Centeno.

Con esta victoria, Liberia suma los mismos puntos que el Cartaginés (18 unidades), posicionándose como colíder del campeonato. Por su parte, San Carlos acumula tres jornadas sin conocer la victoria.

El encuentro no presentó demasiadas incidencias de parte de los porteros, quienes se mostraron sólidos al detener algunos disparos débiles de ambos equipos. Los cambios realizados por Centeno no lograron el efecto deseado, a pesar de su insistencia en mantener la presión ofensiva.

Liberia puso de inicio a Anthony Monreal, Keysher Fuller, Yeison Molina, Johan Cortés, Waylon Francis, Sebastián Padilla, Randy Ramírez, Malcolm Pilone, Gabriel Leiva, Barlon Sequeira y Fernando Lesme.

San Carlos apostó por José Vega, Reggy Rivera, Gerardo Castillo, Jean Agüero, Johansen Baltodano, Allen Guevara, Jaylon Hadden, Roberto Córdoba, Rachid Chirino, Jonathan McDonald y Geison Castro.