El costo psicológico de querer complacer a todo el mundo

Decir “sí” cuando en realidad queremos decir “no” puede parecer un acto de amabilidad, pero cuando se convierte en un hábito, termina afectando nuestra salud mental. Muchas personas viven intentando cumplir las expectativas de los demás por miedo al rechazo, al conflicto o a decepcionar a quienes aman.

Con el tiempo, esta necesidad de complacer puede generar ansiedad, agotamiento emocional, culpa, frustración e incluso una pérdida del sentido de identidad. Quien siempre prioriza las necesidades ajenas suele dejar en segundo plano las propias, hasta el punto de no reconocer qué necesita o qué desea realmente.

Poner límites no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado. Aprender a decir “no” de manera respetuosa fortalece la autoestima, mejora las relaciones y reduce el estrés. Las personas que nos valoran aprenderán a respetar nuestros límites; quienes solo se benefician de nuestra disponibilidad, probablemente se incomoden con ellos.

La salud mental también implica aprender a cuidar de uno mismo sin sentir culpa. Cuando establecemos límites sanos, no solo protegemos nuestro bienestar, sino que también construimos relaciones más auténticas y equilibradas.

Si sentís que constantemente cargas con las necesidades de los demás y has olvidado las tuyas, quizá sea momento de detenerte y preguntarte: ¿quién está cuidando de vos?