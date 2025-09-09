En el ámbito empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico de Costa Rica. Sin embargo, suelen enfrentarse a riesgos significativos, como el fraude, que pueden comprometer seriamente su estabilidad financiera y reputación. Ante este panorama, el control interno emerge como una herramienta esencial para mitigar estos riesgos y garantizar el cumplimiento de objetivos estratégicos.

El control interno no es solo un conjunto de políticas o procedimientos, sino un sistema integral diseñado para salvaguardar los activos de la empresa, garantizar la fiabilidad de la información financiera y fomentar el cumplimiento de leyes y regulaciones. Implementar un control interno efectivo en las PYMES no solo requiere un enfoque estratégico, sino también el compromiso de toda la organización.

El fraude en las PYMES puede manifestarse de diversas formas: malversación de fondos, manipulación de registros financieros o uso indebido de recursos, por nombrar algunos. Estas prácticas suelen aprovechar debilidades estructurales como la falta de segregación de funciones, ausencia de auditorías internas o débiles controles en los procesos financieros. Aquí es donde el control interno juega un papel crítico, fortaleciendo estas áreas vulnerables.

Un sistema de control interno robusto incluye medidas como revisiones periódicas de cuentas, monitoreo constante de transacciones y la implementación de tecnologías que detecten actividades sospechosas. Además, fomenta una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia, elementos clave para prevenir y disuadir el fraude.

Las PYMES deben ver el control interno como una inversión estratégica que protege su sostenibilidad. Capacitar al personal y actualizar los controles son acciones imprescindibles ante un entorno empresarial en constante cambio.

En resumen, el control interno es la base para prevenir eficazmente el fraude en las Pymes, reforzando la confianza de clientes, inversores y socios, y asegurando su permanencia en un mercado competitivo.