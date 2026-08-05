El actor y comediante argentino Federico Cyrulnik volverá a Costa Rica para presentar su espectáculo de stand up Zodiacal el próximo 8 de agosto en el Cine Magaly.

Aunque gran parte del público lo identifica por sus sketches sobre Aries, Virgo, Escorpio o Géminis, Cyrulnik asegura que no es astrólogo.

De hecho, ha explicado en varias entrevistas que utiliza la astrología únicamente como un recurso para hacer humor y conectar con las experiencias cotidianas de las personas, aprovechando los estereotipos que existen alrededor de cada signo.

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Actualmente, supera los 1,6 millones de seguidores en Instagram y 1,4 millones en TikTok y ha llevado su espectáculo a escenarios de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, España e Inglaterra.

Esta será la segunda visita del argentino a Costa Rica, donde buscará repetir la buena recepción que tuvo en su primera presentación. La función está programada para el sábado 8 de agosto a las 9:00 p.m. en el Cine Magaly, y las entradas se encuentran disponibles a través de eventcr.com.