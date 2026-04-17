¿El Clásico Nacional lo ganará…?

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

En la recta final de la primera fase del Torneo Clausura 2026 se nos presenta el clásico nacional, el cual se celebrará este domingo a las 5 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto. Como todo clásico, sabemos que estos son juegos aparte y que no podemos partir de cómo llegue cada equipo.

Sin embargo, nuestros compañeros y exjugadores Pablo Antonio Gabas y Roy Anthony Myers, nos dan sus criterios.

A ellos los puede escuchar en el programa Tiempo Extra de Extra Radio 92.3 F.M., que se transmite de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde.

¿Quién llega mejor, aunque el clásico es un juego aparte?

Gabas: Se podría decir que emocionalmente y por la obtención de la copa, Saprissa estaría un poco más, no confiado, pero con un plus de confianza. En el caso de la Liga sabe que no se puede equivocar el domingo.

Myers: Eso cuesta decirlo, porque se van a enfrentar dos técnicos que se conocen mucho, que cada uno conoce su filosofía. La clave va a estar en elegir a los jugadores que estén en el momento para poder resolver. Es difícil dar un pronóstico, indistintamente de cómo venga cada uno.

¿Es un plus para el Monstruo el Torneo de Copa?

Gabas: Sí, siempre ganar un título te permite llegar confiado para el próximo partido o por lo menos tener una confianza en lo que venís haciendo.

Myers: Siempre es motivación, es como una tranquilidad más bien, pero que no te da espacio para relajarte. El resultado del duelo entre Alajuelense y Saprissa es lo que más le va a doler al aficionado, en caso de tener una derrota.

¿El viaje largo de Saprissa es plus para la Liga?

Gabas: El partido terminó miércoles, los jugadores imagino que durmieron ahí. Tenían jueves, viernes y sábado. Muchos de los que descansaron van a ser titulares el próximo domingo. Watson, Arboine, Brenes, Mariano que jugó los últimos minutos. Seguro jugará Bancy Hernández. Llegan en condiciones muy parecidas.

Myers: Hay planificación. Varios jugadores de Saprissa se quedaron en Tibás, unos 8 futbolistas. El descanso estará ahí, alguno tendrá más participación, pero al final Saprissa supo compensar ese momento, sin exponerlos y obteniendo el resultado positivo.

¿Qué tipo de juego podemos ver?

Gabas: Creo que es un partido de ida y vuelta en el que no veo a nadie encerrándose o a alguien dejando de practicar buen fútbol. Yo veo a los dos equipos al frente y buscando ganar.

Myers: Va a ser un juego muy táctico donde ninguno de los dos va a querer arriesgar, por lo menos al principio. Si usted propone de entrada el gol es el táctico del juego y usted puede, eso le puede jugar en contra. Veremos a Liga Deportiva Alajuelense tratando de resolver y sino, se va a replegar un poco. Saprissa, sabiendo de que la Liga se va a ir encima también va a tratar de aprovechar los espacios.

¿De qué jugador debe cuidarse su equipo?

Gabas: Hoy básicamente se debe cuidar de la táctica fija que mueven Mariano Torres y Kendall Waston. Además, del ritmo que impregna Luis Javier Paradela, en la fuerza que da en la ofensiva.

Myers: Alajuelense es un equipo con Celso Borges y otro sin Celso. Tal vez la sobriedad de él. Óscar Ramírez dice que Celso le da un manejo coordinado, que el equipo lo siente cuando él no está.