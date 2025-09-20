Malena Acuña, la hija del emblemático periodista radial, Armando Acuña Delgado, compartió un conmovedor homenaje en sus redes sociales tras su fallecimiento.

“Hoy el cielo se ilumina con una nueva voz. Una voz tan profunda y grande que ya no podía seguir habitando únicamente en la tierra. Tu voz, papá, siempre fue más grande que este mundo”, escribió Malena en sus redes sociales.

Además, añadió: “Muchos te recordarán como un periodista valiente, incansable y tenaz, que con pasión defendió la fuerza de la verdad, porque siempre supiste que la verdad es poder”.

Con un mensaje lleno de amor y esperanza, Malena cerró diciendo: “Hoy tu voz se desbordó más allá de nuestro mundo, y Dios te llamó para escucharla Él mismo. Nos lo prestó para enriquecer nuestras vidas, y ahora te llevó consigo para glorificarte”.