El Sprint Challenge 2025 se consolida como una de las competencias más atractivas del ciclismo costarricense con la confirmación de dos nuevas fechas: el 14 de setiembre y el 12 de octubre en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Organizado por Strada Ciclismo y avalado por FECOCI, el evento combina un formato tipo Criterium con categorías que van desde élite hasta amateur, máster y juvenil. La jornada también incluye crono por equipos, carrera Strider gratuita para niños de 3 a 7 años, y running 5K y 10K abierto al público. Además, habrá feria deportiva y espacios familiares. Se espera la participación de más de 500 ciclistas por fecha y la asistencia de 1.500 personas. Usted se puede inscribir en la página oficial www.stradaciclismocr.com