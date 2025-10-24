La esperada temporada del ballet El Cascanueces vuelve para llenar el escenario de fantasía, música y emoción, en una de las tradiciones navideñas más queridas por las familias costarricenses.

Del 5 al 14 de diciembre, el Teatro Popular Melico Salazar para dar la bienvenida a la época más mágica del año.

Asistir a El Cascanueces es mucho más que ver un ballet: es reencontrarse con la ilusión, dejarse envolver por la música y compartir con la familia una historia que cada año renueva su encanto.

Cada función combina belleza, técnica y espíritu festivo para transportar al público a un universo de sueños y fantasía, donde todo es posible.

Basado en el cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones de E. Hoffmann, este clásico narra la noche mágica en que el misterioso regalo de Clara (un Cascanueces) cobra vida, derrota al temible Rey Ratón y la lleva a un viaje inolvidable por mundos encantados. Como en muchas ciudades del mundo, Costa Rica presenta una producción deslumbrante, tierna y entretenida que inspira a creer en la belleza, la armonía y la magia de la Navidad. La venta de boletos para disfrutar de esta experiencia única comenzará el lunes 27 de octubre, a través de la tiquetera eticket.cr con precios accesibles y distintos horarios para que toda la familia pueda vivir la magia del Cascanueces completamente en vivo.