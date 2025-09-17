La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, compartió cómo se prepara para su tercera sesión de quimioterapia.

“Recargándome en el aire libre. Alistando mi cuerpo para la tercera quimio. Llena de mi energía, fe y agradecimiento con mi cuerpo por poder moverse”, escribió la creadora de contenido en sus redes sociales.

Con el apoyo incondicional de su familia y una actitud positiva, ha aprendido a valorar cada instante.

Como ella misma expresa: “Tengo mi fe y esperanza intacta, pero me prometí vivir cada momento como si fuera el último, disfrutarlo, valorarlo. Como dice una gran amiga: ‘El cáncer no sabe con quién se metió’”, afirmó.

Carolina también reflexionó sobre las experiencias que ha tenido junto a su familia en los últimos días.

“Cada vez que veo a Bryan jugar con los cachorros, cada vez que Bauti le tira los brazos a mami o que disfrutamos del mar juntos. Cada uno de esos momentos es un regalo de Dios, cada segundo un milagro”, comentó.

Hay que recordar que la noticia de su diagnóstico fue revelada por la misma Jaikel el 4 de agosto, lo que conmovió profundamente a sus seguidores.

Bryan Ruiz, su esposo, ha estado a su lado en todo momento, brindándole el apoyo incondicional que ella necesita.