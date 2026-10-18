Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

En Estados Unidos, se estima que el 10,5 % de los nuevos casos de cáncer colorrectal se presenta en personas menores de 50 años, según los datos recogidos en las últimas recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF).

Asimismo, y de acuerdo a la información de la Asociación Americana del Cáncer, cuando el cáncer de colon se detecta antes de que se haya propagado, alrededor de nueve de cada diez pacientes siguen vivos cinco años después del diagnóstico.

Para promover el tamizaje a partir de los 45 años entre personas con riesgo promedio, la actriz Gabriela Spanic protagoniza una campaña en español de Abbott que utiliza el humor y los códigos de las telenovelas.

“Hay gente a la que no le gusta hablar de esas cosas y les da vergüenza. Quizás el miedo porque cuando piensas: ‘¿y si me lo hago?, ¿y si lo tengo?’”, explicó Spanic.

En uno de los anuncios, Spanic se encuentra con un protagonista que lleva una caja de Cologuard Plus® y le dice que parece demasiado joven para preocuparse por el cáncer de colon. Él le recuerda que las pruebas de detección para adultos con riesgo promedio se recomiendan desde los 45 años.

“Informar algo tan delicado e importante de una manera fresca y familiar hará que el mensaje llegue profundamente”, afirmó.

En 2022, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que el 52,4 % de los adultos hispanos de entre 45 y 75 años en Estados Unidos estaban al día con las pruebas de detección recomendadas.

Fotografía cedida por Abbott que muestra a la actriz y modelo venezolana Gabriela Spanic en una campaña de productos Cologuard. EFE/ Abbott /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Detectar antes de los síntomas

Por años, el tamizaje comenzaba a los 50, pero el aumento de casos entre adultos más jóvenes llevó a adelantar la recomendación, donde, según datos de la USPSTF, la incidencia de adenocarcinoma colorrectal entre personas de 40 a 49 años aumentó cerca de un 15 % entre los periodos 2000-2002 y 2014-2016.

El gastroenterólogo de Yale Medicine, doctor Xavier Llor, explicó que el umbral de los 45 años fue establecido a partir de datos epidemiológicos y del balance entre los beneficios y riesgos de las pruebas.

“El tamizaje no se realiza porque pensemos que la persona está enferma; sino porque el cáncer de colon puede estar sin dar señales”, señaló.

Explicó además que muchos cánceres colorrectales comienzan como pólipos en el revestimiento interno del colon o del recto y pueden inicialmente desarrollarse, mientras un pólipo o tumor es pequeño, no suele causar dolor y, de haber sangrado, puede ser microscópico o intermitente.

Por ende, las pruebas de detección permiten identificar cáncer o lesiones precancerosas en personas sin síntomas y determinar, cuando sea necesario, la realización de la colonoscopia.

Quienes tienen antecedentes personales o familiares de cáncer de colon, pólipos avanzados, enfermedad inflamatoria intestinal o determinados síndromes hereditarios pueden necesitar evaluaciones más tempranas o de otro tipo y deben consultar a un profesional de la salud.

Una opción para realizar en casa

Para Llor, la vergüenza, las preocupaciones sobre privacidad, la idea de que no tener síntomas significa estar sano o el temor al diagnóstico pueden retrasar la detección.

Por tanto, consideró que abordar el tema con claridad, respeto y, cuando sea apropiado, humor puede facilitar transformar una conversación incómoda en una acción preventiva.

La campaña presenta Cologuard Plus, una prueba de ADN en heces autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para adultos desde los 45 años con riesgo promedio.

De acuerdo con los resultados de un estudio clínico publicado en The New England Journal of Medicine, Cologuard Plus detectó aproximadamente el 95% de los cánceres colorrectales. Es una opción no invasiva que puede realizarse en casa, sin preparación especial ni cambios en la dieta, y cuya muestra se envía posteriormente al laboratorio para obtener los resultados. Un resultado positivo requiere una colonoscopia de seguimiento.

“Yo me hice la prueba, la verdad es muy sencilla”, dijo Spanic, quien resaltó que pudo hacerla “en la privacidad” de su hogar.

“Es muy importante también pensar en nuestra vida, en nuestra salud para cuidar a otros”, concluyó la actriz.