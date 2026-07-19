El campeón del Mundial se define en tiempos extra

La Copa del Mundo llega a su fin con la gran final entre Argentina y España en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad de la primera mitad, aunque España asumió un mayor protagonismo en ataque y obligó a Emiliano Martínez a intervenir en varias ocasiones para sostener el empate.

La acción más determinante llegó en la recta final, cuando Enzo Fernández vio la tarjeta roja tras recibir una segunda amonestación, dejando a la albiceleste con diez futbolistas para los últimos minutos del tiempo reglamentario.

A pesar de la superioridad numérica, España no logró romper el cero y el empate sin goles se mantuvo al cumplirse los 90’ minutos, por lo que la gran final del Mundial 2026 se extendió a los tiempos extra luego de una gran tapada de Emiliano Martínez a un tiro libre de Lamine Yamal en el último suspiro para definir al nuevo campeón.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra