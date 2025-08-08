El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma constitucional que posibilita la “reelección inmediata”, aumenta el período presidencial a 6 años y hace coincidir las elecciones nacionales con las municipales.

Esa es la fórmula perfecta para consolidar un régimen autoritario y una dictadura institucionalizada y con falso ropaje electoral democrático, fundamentado en la manipulación del pueblo por un poderoso sistema de propaganda en redes sociales, sumado al control de la prensa independiente, la eliminación de la oposición y el “pensamiento crítico”, en abierta alianza y complicidad con el represivo Ejército Salvadoreño.

Ciertamente, la dictadura Bukele es más sofisticada, elegante y joven que el viejo y obsoleto Ortega y los horribles anillos de la Challo. En un caso, dictadura de extrema derecha y, en otro, de extrema izquierda, pero ambas versiones profundamente antidemocráticas y autoritarias, como Cuba o Venezuela.

Ambos proyectos políticos e ideológicos, ubicados en las antípodas del “camino costarricense” y supuestamente protegidos y favorecidos, desde afuera, por una potencia mundial, aunque en la realidad de los hechos, signifiquen muy poco en la geopolítica, la economía y el comercio del siglo XXI.

La de El Salvador por los Estados Unidos que encontró, en la mega cárcel bukeliana, un lugar barato y cercano para enviar y encarcelar a migrantes ilegales, junto a delincuentes y terroristas. La de Nicaragua, en las obsesiones de Putin, como si todavía viviéramos en la época soviética y tener ahí, en la costa del pacífico centroamericano, una insignificante base marítima y militar.

Ambos liderazgos, el de Bukele y el de Ortega y la Challo, atrapados en la vieja lógica política del mundo bipolar y superados por la revolución tecnológica, la multipolaridad y las realidades económicas y comerciales del siglo XXI.

Nosotros… a lo nuestro y a defender siempre con las uñas y con pensamiento crítico, como valientes guerreros, el “camino costarricense” de vivir en libertad, luchando por el bienestar económico con justicia y garantías sociales, priorizando la excelencia en la educación y la salud pública universalizadas, la libertad de prensa, el diálogo político y la confrontación de ideas y soluciones en beneficio del mayor número, como el país pacífico, sin ejército y de oportunidades que hemos sido y debemos seguir siendo, para sacar adelante y con soluciones nuevas, visionarias, realistas y costarricenses, por más difícil que parezca y en una etapa muy crítica del desarrollo nacional, la auténtica y progresista “revolución democrática” que hizo de Costa Rica, en el pasado, un país respetado, exitoso, ejemplar, singular y diferente en América Latina.

En ese punto exacto estamos… antes de entrar a la campaña política del 2026.

¿Y usted qué opina?