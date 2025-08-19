La educación costarricense vive quizás uno de sus desafíos más fuertes en la última década. Ya en este espacio hemos señalado los problemas tanto de tipo estructural de escuelas y colegios, como el rezago en el aprendizaje que impacta a los estudiantes principalmente de la educación pública.

Entendemos los esfuerzos de las autoridades por enfrentar esta problemática, pero existe además otro aspecto que debe ser manejado con soluciones más integrales: el llamado bullying.

Los 714 casos registrados por el MEP al 30 de junio de 2025 —siete denuncias diarias— representan apenas la punta del iceberg de una crisis que refleja la violencia generalizada que atraviesa nuestro país. Esta realidad en nuestras aulas no es un fenómeno aislado. Es el espejo de una sociedad donde la violencia se ha normalizado, donde los conflictos se resuelven con agresión y donde la convivencia pacífica parece ser cada vez más esquiva. Las escuelas y colegios se han convertido en microcosmos que reproducen los patrones de violencia que observamos en algunos barrios y hogares.

El MEP enfrenta una crisis de recursos humanos alarmante: apenas 428 de los cerca de 7.000 centros educativos públicos de primaria cuentan con orientador, y cuando lo hay, cada profesional debe atender hasta 400 estudiantes. Es matemáticamente imposible brindar atención de calidad en estas condiciones. Más preocupante aún es que muchos docentes desconocen los protocolos para enfrentar el bullying y se ven obligados a improvisar respuestas sin la preparación necesaria.

Esta deficiencia no es solo administrativa; es una falla sistémica que abandona tanto a víctimas como a agresores sin el acompañamiento que requieren. Como advierte la psicóloga Ingrid Naranjo, sin intervenciones adecuadas se perpetúan los patrones de violencia, y los casos podrían aumentar hasta un 40% al finalizar el curso lectivo.

Llamamos al MEP a reconocer que esta no es una crisis educativa, sino de salud pública. Es urgente aumentar significativamente el número de orientadores y psicólogos en los centros educativos, capacitar exhaustivamente a todos los docentes en protocolos de prevención y atención, y diseñar estrategias integrales que aborden tanto la prevención como la rehabilitación.

Pero la responsabilidad trasciende al MEP. Como sociedad debemos preguntarnos qué tipo de país estamos construyendo cuando nuestros niños y jóvenes reproducen en las aulas la violencia que permea nuestro entorno social. El bullying no se combate únicamente con protocolos; requiere un cambio cultural profundo que comience por reconocer que la violencia nunca es la respuesta.

La infancia costarricense no puede esperar más. Cada día de inacción significa siete nuevas víctimas. Es hora de actuar con la urgencia que esta crisis amerita.