El Barcelona y el presidente del Real Madrid, citados en un juzgado

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el FC Barcelona han sido citados el 25 de noviembre en un juzgado madrileño para un acto de conciliación como acto previo a una eventual querella por calumnias contra el dirigente merengue.

El acto de conciliación tendrá lugar el 25 de noviembre en los juzgados 1 y 2 de Madrid, informaron a AFP fuentes conocedoras del dossier.

Este acto es consecuencia de la demanda que presentó el Barcelona el 12 de junio contra Pérez, por sus declaraciones en mayo acusando al club azulgrana de maniobras para conseguir favores arbitrales.

La conciliación es el paso previo a una eventual formalización de una querella contra el presidente del Real Madrid por un presunto delito de calumnias.

“El objetivo de esta demanda es que el señor Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club”, había afirmado el Barcelona al iniciar la acción legal.

“En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal”, añadió en junio el club azulgrana.

El motivo principal del enfado de los azulgranas fue la rueda de prensa del 12 de mayo en la que Florentino Pérez convocó las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que posteriormente ganó.

En esa intervención ante los periodistas reiteró sus acusaciones al Barça por el conocido como “Caso Negreira”.

En ese asunto, la justicia española investiga supuestos pagos durante casi dos décadas del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, ex número dos de los árbitros del país.

Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por simples informes arbitrales.

– “Corrupción en el fútbol” –

“Es el caso más grave de corrupción en el fútbol”, había afirmado el presidente del Real Madrid el 12 de mayo en su comparecencia ante los medios.

“No nos lo podíamos imaginar, de verdad, que el Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros”, aseguró Pérez.

El presidente merengue añadió que durante su mandato al frente del Real Madrid había ganado siete ligas, aunque podría haber ganado el doble: “Las otras me las han robado”.

“Es el caso de corrupción más grande que ha habido en la historia del fútbol en el mundo”, insistió Pérez, que envió un dossier con este asunto a la UEFA en junio pasado.

El club blanco señaló entonces que el documento trasladado a la UEFA aporta “evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios” sobre “pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable” del FC Barcelona a Negreira.

gr/mcd