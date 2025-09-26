Oviedo, España, (AFP).- El Barcelona se impuso 3-1 al recién ascendido Oviedo en el cierre de la jornada 6 de LaLiga española, tras remontar un gol en contra, por lo que el equipo culé duerme segundo a 2 puntos del líder Real Madrid. Con un tremendo disparo desde 40 metros acompañado por un error del arquero Joan García, Alberto Reina (33’) adelantó al conjunto asturiano. Pero los pupilos de Hansi Flick lograron dar la vuelta al marcador gracias a los tantos de Eric García (56’), el polaco Robert Lewandowski (70’) y el uruguayo Ronald Araujo (88’). Con este triunfo, el Barça suma 16 unidades y sigue la estela del Real Madrid (pleno de 18 puntos), que venció el martes por 4-1 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia.