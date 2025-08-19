La Selección Nacional Sub-20 de Costa Rica no juega un partido oficial desde el 31 de julio del 2024, cuando participó en el Premundial bajo la dirección del argentino Cristian Vella, técnico nombrado en su momento por Claudio Vivas.

Desde esa fecha, el combinado juvenil no volvió a tener actividad en cancha.

En el mismo 2024, Vella dejó su cargo y la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) no designó a ningún sustituto para continuar el proceso, lo que ha limitado el trabajo del equipo a aspectos meramente físicos, sin desarrollo táctico.

Azofeifa muy cerca del banquillo

De acuerdo con fuentes consultadas, los principales candidatos para asumir el puesto son Pablo Salazar y Randall Azofeifa, siendo este último quien se perfila como el más fuerte y cercano a convertirse en el nuevo seleccionador.

Calendario apremiante

La falta de un cuerpo técnico se vuelve crítica ante las competencias que se aproximan:

Juegos Centroamericanos en octubre.

Torneo UNCAF Sub-19 en noviembre.

Según detalló una fuente en la FCRF, la firma del nuevo entrenador podría concretarse esta misma semana, lo que marcaría el reinicio del proceso de la Sub-20.