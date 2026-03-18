El Banco Popular informa sobre la VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CARTEL NÚMERO 01-2026
Recepción de ofertas: Hasta las 10:00 horas del día 25 de marzo del 2026
Lugar: San José, La Uruca, Oficinas Centrales Administrativas, Acceso D, UNIDAD DE FIDEICOMISOS.
Puntarenas:
1.-Expediente 14004, folio real 6-071846-000, Localización: Puntarenas, distrito: San Vito, Cantón: Coto Brus, 1km al noroeste de la Cruz Roja de San Vito.
Descripción: Terreno para construir Lote 7
Otros: No hay anotaciones ni gravámenes. Se presenta afectación: “Reservas y Restricciones” Citas: 388-16502-01-0906-001.
Terreno: 222.10 mts2 según registro y plano # P-0984530-1991. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.
Precio Base: ¢3.718.384,47 (30% descuento incluido)
2.-Expediente 3743, folio real 6-087159-000, Localización: Puntarenas, distrito: Chomes, Cantón: Puntarenas, De Marisquería don Jorge 1004 M Norte. 33XJ+786 Judas de Chomes.
Descripción: Terreno para construir Lote No. 8
Otros: No hay anotaciones ni gravámenes. Se presenta afectación: “Plazo de Convalidación (Rectificación de Medida” Citas: 2025-107577-01-0002-001.
Terreno: 1032 mts2 según registro y plano # P-0066541-2024. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.
Precio Base: ¢12.932.051,20 (20% descuento incluido)
Contactar: A los teléfonos: 2104-7988, 2104-7540.