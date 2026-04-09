El Atlético pone a llorar al Barcelona

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Barcelona, España, AFP. – El Atlético de Madrid le ganó al Barcelona 0-2 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44’). Un golazo de tiro libre de Julián Álvarez (45’) y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70’) dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou.

La victoria del equipo madrileño pone en ventaja al conjunto de Simeone de cara a la vuelta en el Metropolitano.

El Atlético da un paso para seguir su camino hacia las semifinales de una competición que no ha ganado nunca pese a llegar a la final en 2014 y 2016, donde perdió ante el Real Madrid en ambas ocasiones.

“Creo que jugamos bien en la primera parte y también en la segunda con uno menos, pero no tuvimos suerte”, dijo el técnico del Barça, Hansi Flick, tras el partido.

El técnico alemán del Barça se mostró muy molesto por una controvertida jugada en la que el portero del Atlético, Juan Musso, sacó hacia Marc Pubil, que colocó el balón con la mano y pareció hacer un nuevo saque hacia su portero.

“No sé qué pasó cuando el portero inició la jugada y el defensa la frena con la mano y luego se sigue jugando. Para mí es una roja clarísima”, dijo Flick.

Para Simeone, el árbitro simplemente aplicó el “sentido común” por la forma en que se produjo la jugada para no pitar penal. “Hoy fuimos muy contundentes y me pone contento por el esfuerzo de los futbolistas”, añadió Simeone, aunque reconoció que “vamos a tener un partido duro en casa”.

El PSG recupera su traje de campeón

En otros juegos el Paris Saint-Germain dominó con autoridad al Liverpool por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el Parque de los Príncipes, un resultado que le permite tomar una clara ventaja de cara a la clasificación para las semifinales.

Désiré Doué abrió pronto el marcador con un disparo con rosca que superó por alto al portero de los Reds, Giorgi Mamardashvili (11’). Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja (65’) al culminar con una acción individual de genio el dominio de los vigentes campeones de Europa. La vuelta tendrá lugar el martes en Anfield y el ganador se enfrentará al Bayern Múnich o al Real Madrid en semifinales.