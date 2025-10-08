San Pedro Sula. – La Selección de Honduras se prepara para medirse a la Sele este jueves 9 de octubre en San Pedro Sula, y desde ya vislumbran cómo cuidarse para no sufrir ante Costa Rica.

Así lo dejó claro el arquero Edrick Menjívar, quien asegura tener muy en cuenta el potencial ofensivo del combinado costarricense como principal aspecto a cuidar para no pasarla mal en el encuentro.

De hecho, Menjívar hizo hincapié en la capacidad de Alonso Martínez para producir ocasiones de peligro y la posibilidad de combinarse con Manfred Ugalde en ofensiva.

“Tienen muchas virtudes. Es un equipo que ataca muy bien, tienen dos delanteros arriba potentes que atacan bastante al espacio, les gusta bastante el gol.

El caso del que juega en el Nueva York (Alonso Martínez), es el goleador de ellos.

Es un equipo que tiene mucha dinámica, corre, mete, presiona arriba”, analizó el guardavalla.

Asimismo, el portero del Olimpia dejó claro que deben cuidarse en el juego aéreo pues el equipo de Miguel Herrera suele aprovechar este recurso para hacer daño en ataque.

“Hay que saber sufrir”

De acuerdo con Menjívar, la H espera poder adaptarse a las distintas circunstancias que presente el partido pese a tener la localía pues esperan a una Costa Rica combativa y con momentos de crecimiento ofensivo.

“En un partido es muy difícil dominar los 90 minutos, hay momentos donde vas a tener el balón y donde vas a atacar. Otros donde tienes que defender y aguantar. Hay que saber sufrir”, explicó.

El meta evitó definir cuál de las dos selecciones empieza como favorita, pues cree que en el terreno de juego es donde se debe hablar y en la previa se debe tomar el juego con humildad.

“El favoritismo en el fútbol cada vez va disminuyendo, tenemos el mismo respeto para todas las selecciones. Lo tomamos con mucho respeto y humildad, las cosas se tienen que demostrar en la cancha”, reseñó.

Sobre las críticas que han recibido en procesos previos, Menjívar explicó que no se centran en momentos del pasado y se enfocan en el objetivo hacia el próximo mundial. “Hemos sido señalados, pero tratamos de tener oídos sordos a todo lo que se pueda hablar, nos duele no haber logrado objetivos anteriores, pero son cosas del pasado. Es un momento importante en la carrera de todos porque nos jugamos muchas cosas ahorita, ojalá podamos sacar los resultados para jugar ese mundial que es el sueño de todos los jugadores”, dijo.

La “H” recibirá a Costa Rica en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, el jueves a las 8 p.m.