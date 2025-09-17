Gabriel Samcam Vargas, hijo del mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado en junio pasado, aseguró que el crimen de su padre responde a un móvil político vinculado al régimen de Nicaragua.

En entrevista con el programa Café con Vos, el joven reconoció los avances del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la captura de cuatro sospechosos, entre ellos una mujer, pero insistió en que aún falta dar con los autores intelectuales.



Medidas cautelares



El Juzgado Penal de Turno Extraordinario de Costa Rica ordenó seis meses de prisión preventiva contra tres de los cuatro detenidos por el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en Moravia, San José.

Los acusados son Chaves Medina, Robles Salas y Orozco González, quienes permanecerán bajo arresto mientras avanzan las investigaciones. En tanto, Chacón Guillén fue liberada sin medidas cautelares, aunque sigue bajo investigación.

“Es un buen paso identificar a los gatilleros, pero ahora corresponde llegar a quienes ordenaron el asesinato. El móvil político es lo más probable”, afirmó.

El joven recordó que su padre, crítico abierto de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció durante años la persecución contra exiliados y la represión ejercida por el Ejército Sandinista.

“Mi padre tenía una voz poderosa, era una de las pocas personas capaces de señalar directamente el uso del ejército para la represión. Por eso le temían”, sostuvo. El hijo de Samcam también criticó el silencio del presidente Rodrigo Chaves, quien a casi tres meses del asesinato no se ha pronunciado sobre el caso.

La familia pidió al Gobierno aceptar cooperación internacional de países como Estados Unidos y España para garantizar que la investigación llegue hasta los responsables intelectuales.

“El presidente no ha hecho ningún tipo de comunicación con mi familia, pero aun así estamos dispuestos a reunirnos con él o con su equipo. Invitamos a las autoridades a aceptar ayuda internacional, porque este crimen afecta la soberanía y la seguridad nacional de Costa Rica”, recalcó.

El principal sospechoso de ejecutar el ataque, un joven de apellido Carvajal, permanece prófugo. Mientras tanto, la familia del exmilitar asegura que seguirá luchando por justicia.

“Sería muy duro quedarnos solo con los autores materiales, pero tenemos fe en que se llegará a los intelectuales. Tenemos claro que la orden vino del gobierno de Nicaragua”, expresó Gabriel.

El asesinato de Roberto Samcam ha generado conmoción en la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica y en sectores de la sociedad civil, que reclaman justicia ante lo que consideran un crimen político con repercusiones regionales.