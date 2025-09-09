El programa especial de temporada “El Sonido de mi País”, que celebra el mes patrio a través de la música costarricense, continúa con fuerza en Extra Radio 92.3 FM.

En su segunda entrega, la cabina recibió al talentoso cantante nacional Kevin Reyes, conocido artísticamente como “Soultwo”, quien con solo 29 años ya cuenta con una trayectoria de 12 años en el mundo musical.

Oriundo de Barrio Cuba, San José, y orgulloso padre de dos hijas, Kevin se ha consolidado como una de las voces emergentes de la música urbana y el rap en Costa Rica.

Además de cantar, el artista también es productor musical y visual, y ha demostrado ser apasionado por el arte del grafiti, el cual ha practicado incluso en videoclips de otros colegas.

Durante su participación en el programa, Reyes abrió su corazón y compartió cómo el rap se convirtió en un refugio emocional para él:

“Amo el rap porque he aprendido que en sus letras hablan de muchas cosas que yo he vivido o que muchas otras personas han atravesado también. Este género me ha ayudado a expresar mis sentimientos y como lo que verdaderamente soy”, externó durante entrevista.

Kevin reveló también que el rap fue una salvación personal en momentos críticos de su vida:

“Recuerdo que cuando comencé no sabía muy bien si este iba a ser mi camino, me preguntaba a mí mismo dentro de la cabina de grabación ‘¿Qué estoy haciendo aquí?’” Foto: Isaac Villalta

El artista narró parte de su niñez marcada por la ausencia de su padre, quien estuvo privado de libertad cuando él apenas tenía siete años.

Fue criado por su madre y hermanos, en una etapa difícil que, sin embargo, logró transformar en inspiración para su arte.

Hoy, con orgullo, compartió que su padre ha tenido la oportunidad de verlo cantar en vivo, algo que lo llena de alegría.

Como productor, Kevin es quien se encarga de todo el proceso creativo de sus temas: desde la mezcla de sonidos hasta la producción audiovisual de sus videoclips, siempre con el respaldo de un equipo cercano que lo apoya constantemente.

Actualmente, se prepara con entusiasmo para uno de los eventos más importantes del género en el país: el Mad Flava Fest, que celebrará su séptima edición el próximo 4 de octubre.

Soultwo será uno de los artistas encargados de cerrar el show, compartiendo escenario con otros grandes exponentes del hip hop nacional.