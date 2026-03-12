Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El cantautor costarricense Tito Oses presentó su nuevo sencillo “Jálame el hule”, una propuesta musical que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

El tema ya obtuvo un importante reconocimiento al ganar el galardón a Mejor Canción Original Rock del Año en los premios Lo Mejor de la Música 2025, ceremonia realizada en el Teatro Popular Melico Salazar.

Este lanzamiento representa además un giro estilístico para el artista, quien apuesta por una mezcla sonora que fusiona la energía del funk rock con la fuerza directa del rap contemporáneo, consolidando una propuesta musical más arriesgada y experimental.

La canción también destaca por su contenido crítico, abordando temas como la precariedad laboral, la polarización política, los prejuicios culturales, el impacto de la tecnología y el caos informativo de la actualidad, todo envuelto en un ritmo intenso que invita tanto a la reflexión como al baile.

“Esta canción nace de observar el ruido del mundo actual, las contradicciones, las etiquetas y las presiones. Es reírse del absurdo, bailar sobre el caos y recuperar el poder individual”, comentó el músico sobre la inspiración detrás del tema.

El sencillo forma parte del próximo álbum Fuacata, con el que Oses busca explorar nuevos lenguajes musicales y continuar consolidando su propuesta dentro de la escena musical costarricense.