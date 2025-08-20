Con más de 100 actividades culturales a lo largo y ancho del país, Costa Rica se vestirá de fiesta para rendir homenaje a quienes dedican su vida al arte en todas sus formas.

Las actividades se realizarán en las siete provincias, en espacios como parques, teatros, bibliotecas y centros cívicos.

“Celebrar el talento creador costarricense y rendir homenaje a nuestros artistas es una responsabilidad que deberíamos asumir con orgullo”, expresó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

Entre los eventos más destacados figura la presentación de la Banda Nacional de Cartago en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac), a partir del mediodía.

A la vez, las principales avenidas josefinas también vibrarán con coloridos pasacalles cargados de alegría y ritmo.

Más tarde, a las 5:00 p.m., el cantante Jecsinior Jara y su banda tomarán el escenario del Cenac.

A las 7:00 p.m., el emblemático Teatro Popular Mélico Salazar reunirá a grandes exponentes de la música nacional como Tapón, Xiomara, Los Golobios y La Kuarta. Para quienes aman el arte visual, a las dos de la tarde frente al Mercado Central de San José se llevará a cabo una actividad de dibujo donde artistas capturarán la esencia de la ciudad en vivo.