Jugó en nuestro país, con Liga Deportiva Alajuelense y nos conoce bien. Es Alexander López “El Arquitecto”, es una de las sorpresas de la Selección de Honduras, por su regreso. En conferencia de prensa no se guardó nada y enfatizó en jugar con la desesperación de la escuadra tica.

¿Cómo toma el regreso?

La verdad que motivado por regresar y a la espera de que se culminen con estos 2 partidos muy positivos para Honduras.

¿Qué opina del juego ante Costa Rica?

Estos partidos siempre han sido considerados el clásico centroamericano. Traer a Costa Rica a San Pedro Sula será importante porque la afición aquí apoya de una manera que a la selección le ayuda mucho. Esperamos sacar los 3 puntos.

¿Es vital ganarle a Costa Rica y Haití?

Son dos partidos importantes, pues sabemos que al sumar en ellos se puede decir que tienes un pie en el mundial. Hay que ir paso a paso.

¿Qué analiza de Costa Rica?

Es un gran rival. Sabemos que vienen con la necesidad de puntos y nosotros estamos de local, entonces hay que ser inteligentes y saber asimilar eso.

¿Qué opina de los llamados de Celso Borges y Kendall Waston?

Son grandísimos jugadores y sabemos de la experiencia que tienen. Así como ellos tienen a esos grandes jugadores de experiencia también tienen jóvenes muy buenos. Aquí no nos tenemos que dejar llevar por lo que ellos están haciendo o por lo que ellos vayan a hacer. Debemos preparar lo que nosotros vamos a hacer dentro de la cancha. Ellos vienen con una necesidad de puntos y nosotros debemos ser inteligentes y aprovechar eso. Ahora en el fútbol se juega mucho lo que es técnico táctico, al aprovechar eso debemos saber que tenemos una oportunidad muy bonita y lo hablamos antes de que comenzara la eliminatoria. Es poder estar en estas instancias, estar a un paso del mundial.

¿Es jugar con la desesperación de Costa Rica?

Obviamente, estamos en casa nos ha tocado que ahorita, en esta era del profe Rueda nos han tocado buenos resultados en casa. Esperamos seguir de esa manera. Ahora todas las selecciones juegan de esa manera, con lo técnico táctico. Ellos vienen con una necesidad de puntos. Al desesperarse ellos nosotros tenemos que aprovechar eso y también ser contundentes.