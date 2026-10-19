El antes y el después: Imágenes de cómo avanzó el CACCO en 10 meses

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Centro de Alta Contención de Criminalidad Organizada (CACCO) fue inaugurado este 14 de octubre con una capacidad para al menos 5100 privados de libertad.

Un 14 de enero fue cuando se colocó la primera piedra, en un acto dirigido por el expresidente Rodrigo Chaves y que contó con la participación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Ese 14 de enero se prometió que la Mega Cárcel estaría lista 195 días después, es decir, a mitad de año, sin embargo, no fue así, sino hasta 10 meses después que se hizo posible su apertura.

Este centro, ubicado atrás de La Reforma, está dividido en cinco módulos para albergar al menos mil privados cada uno.

Quienes albergarán las celdas del CACCO serán los criminales más peligrosos del país, según informó el gobierno. En este centro penitenciario tendrán mayor vigilancia y resguardo.

El antes y el después

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero Fotografía Randall Sandoval 14 de octubre

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero Fotografía Randall Sandoval 14 de octubre

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero Fotografía Randall Sandoval 14 de octubre

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero Fotografía Randall Sandoval 14 de octubre

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero Fotografía Randall Sandoval 14 de octubre